استقبلت مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، تاجر ماشية مصابا برش خرطوش باليد اليمني والعضد والساعد، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى قويسنا المركزي يفيد استقبالها "ع. م"، 53 عاما، تاجر ماشية، مقيم بقرية منشأة أبوذكري التابعة لمركز قويسنا، مصابًا برش خرطوش باليد اليمنى والساعد والعضد، وبسؤال المجني عليه، اتهم "ن. م"، 42 عاما، فلاح، وشقيقه "ا. م"، 47 عاما، فلاح، حيث أحدثت به إصابات بسبب خلافات الجيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وبارشادهما جرى ضبط السلاح المستخدم وهو فرد خرطوش عيار 12، وحرر قسم الشرطة محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، نشبت مشاجرة بين عدد من سكان حي العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات الجيرة، ما أدى لوقوع أربعة مصابين، وجرى نقلهم المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد نشوب مشاجرة في العزبة الغربية بدائرة القسم، ووقوع أربعة مصابين بسبب خلافات الجيرة.

ونتج عن المشاجرة إصابة "س. ع"، 33 عاما، مؤهل متوسط، مصاب بكسر في عظام الجمجمة، وشقيقي والده "م. س"، 56 عاما، مهندس زراعي، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و" س. ا"، 54 عاما، فني كهربائي، مصاب بجروح بفروة الرأس، ونجل شقيقة الأول "ك. م"، 21 عاما، طالب.

وبسؤال المصابين أقروا جميعًا بوقوع مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.