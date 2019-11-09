"عنيك في عنينا" تكافح العمى في المنوفية والأقصر

نجحت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة العمى، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء، في إطلاق قافلتين طبيتين أمس الجمعة، بمحافظتي المنوفية والأقصر.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أن مبادرة "عنيك في عنينا" نظمت قافلة طبية للكشف على أمراض العيون لأهالي قريه المقاطع مركز الباجور بمحافظه المنوفية.

وأضاف عبد الجليل أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على 650 مواطناً من غير القادرين، وأخذ مقاييس عدد 253 نظارة طبية، وتوزيع 355 عبوة قطرات، بينما تم تحويل 86 مواطناً لإجراء عمليات عيون مختلفة، مضيفاً أن القافلة شهدت إقبال كثيف من الأهالي خلال تواجد القافلة التى نظمتها بالمنوفية.

وتابع أن المبادرة نجحت في توقيع الكشف الطبي على على 715 حالة، وأخذ مقاييس 188 نظارة طبية، وتوزيع 438 عبوة قطرات عيون، وتحويل 212 مواطن لإجراء عمليات عيون بمستشفى العيون الدولي، وذلك من خلال القافلة التى نظمتها بقرية النجوع مركز إسنا بمحافظة الأقصر.