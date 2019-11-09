الزراعة عن تمليك الأراضي بسيناء: مشروع متكامل تتعاون فيه كل الوزارات

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مشروع تمليك أراضي ووحدات التجمعات التنموية في سيناء هو مشروع متكامل بين كل الأطراف المعنية في مصر بوزارات الزراعة والري والإسكان ومحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة التموين سيكون لها دور كبير ومهم في إنشاء تجمعات تسويقية للتسويق لمنتجات الزراعية لصغار المزارعين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تجمعين في جنوب سيناء، وتجمع واحد بوسط سيناء مبدئيا لخدمة تسويق منتجات صغار المزارعين، وكذلك سمح لهم بإنشاء حظائر لتربية الماشية لزيادة الإنتاج الحيواني في المنطقة.

واستطرد أن المشروع نموذج للتكامل وسيكون سببا في تنمية شاملة حقيقية في سيناء، مؤكدا أنه من حق أي مواطن في أي محافظة التملك بالمشروع وليس مقتصرا على أهالي سيناء فقط.

وأوضح أن محافظة شمال سيناء فتحت مكتبها في القاهرة لتلقي الطلبات لأي متقدم في شمال وجنوب سيناء.

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