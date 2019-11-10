تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة قتيلا إثر تلقيه عدة طلقات نارية في منطقة الوقف بمدينة القناطر الخيرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان ملابسات الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث القناطر الخيرية بالعثور على جثة أمين شرطة قتيلا بمنطقة عزبة الوقف بالقناطر.

انتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وتبين أن الجثة لرقيب شرطة من قوة أمن القاهرة ومقيم بالقناطر الخيرية وأن القتيل به عدة طلقات نارية وعثر عليه ملقى بمنطقة عزبة الوقف وجاري معرفة سبب تواجده بالمنطقة وفحص آخر رؤية له وعلاقاته؛ لبيان ملابسات الحادث.