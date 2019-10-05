لقي أمين شرطة بوحدة مرور دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرعه بعد انقلاب سيارته في مياه ترعة البحر الصغير أمام قرية "كفر عبدالمؤمن" على طريق "دكرنس - المنصورة ".

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة البحر الصغير، أمام قرية كفر عبدالمؤمن على طريق "دكرنس - المنصورة".

انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة شخص يدعي "رحمي . س"، وتبين أنه يعمل بوحدة مباحث مرور دكرنس.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.