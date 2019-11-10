ثمن الفنان ماجد المصري، جهود أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لوقوفه دائمًا في الصفوف الأولى تزامنًا مع أي شدة يمر بها أي فرد من أبناء نقابة المهن التمثيلية.

وتقدم "المصري" بالشكر لنقيب المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث نشر صورة للأخير معلقًا عليها بقوله: "كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور أشرف زكي، ونعم الأب والأخ والصديق".

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم مساء الأمس، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.

وتوافد نجوم الفن ونقيب الممثلين، مساء اليوم، على مقر عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.