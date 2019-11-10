تقدم الفنان حسن الرداد بالشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على وقوفه دائمًا إلى جانب كل فرد من أبناء نقابة المهن التمثيلية.

ونشر "الرداد" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رسالة شكر لـ"زكي" قال فيها: "الأستاذ المحترم أشرف زكي، مش عارف أشكر حضرتك إزاي على جدعنتك ومواقفك الإنسانية الصادقة مع كل الفنانين على مدار سنين طويلة، أنا شاهد على كتير قوى منها، وآخرها جدعنتك مع أخونا المغفور له بإذن الله هيثم أحمد زكي".

وأضاف الرداد: "كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق، مش عشان منصبك كنقيب، لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لنا كلنا، حقيقي أنا فخور إني أنتمي لنقابة حضرتك نقيبها، وفخور إني أعرف حضرتك وإنك أستاذي، ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة، شكرا أستاذي العزيز".

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أُقيم مساء الأمس، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفقيد.

وتوافد نجوم الفن ونقيب الممثلين، مساء اليوم، على مقر عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.