محافظ السويس يحذر أصحاب المقاهي من استقبال الطلاب في الدراسة: هقفلها

أصدر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توجيهاته بمنع استقبال الطلاب بالمقاهي والنوادي والكافيهات، خلال فترة الدراسة.

وحذر المحافظ أصحاب المقاهي والكافيهات، إذا لم تمتثل لقرار منع استقبال الطلاب خلال اليوم الدارسي، منوها بأن المقاهي المخالفة للقرار سيجري إغلاقها.

وقال مصدر بالمحافظة، إن المحافظ طلب من رؤساء الأحياء المرور على جميع الأماكن التي تنتشر بها المقاهي، وخاصة خلال اليوم الدراسي.

وكان محافظ السويس أجرى جولة تفقدية بمدارس الإقليم، حيث أصدر قرارا بعزل مسؤول بالتعليم والتحقيق مع مدير إحدى المدارس من مدارس التعليم الفني بالمحافظة.