محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بشن حملات نظافة مكثفة

كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رؤساء الأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بشوارع المحافظة، من رفع التراكمات والقمامة والحفاظ على النظافة العامة، وبمتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

وشن حي عتاقة حملة نــظافة بإشراف وليد شوقي، رئيس حي عتاقة وادارة الطوارئ والتــــدخل الســــريع برئاسة محمد فتحي، مـدير الإدارة بأعمال رفع التراكمات والأتربة وكنس طريق صلاح نسيم إلى منطقة الأدبية حتى مصنع السويس للصلب، وما زال العمل على قدم وساق.

ويأتي ذلك استكمالًا لحملة النظافة للمحافظة قام حي السويس بتكثيف أعمال النظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات من شوارع المدينة الرياضية بالملاحة ومنطقة موقف الأتوبيس القديم وبين مدرستي الجديدة بنين وقاسم أمين الابتدائية وخلف مبنى قصر الشوق وأمام مبنى المرافق والمرور بمنطقة الإسعاف، وما زال العمل مستمر حتى اليوم الاثنين بكافة أحياء السويس.