قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إنَّ على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأوضح قرقاش، في خطاب خلال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السادس، أنَّ المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أنَّ بلاده تعتقد بأن هناك مجالاً لنجاح الدبلوماسية، محذراً من خيار "زائف" بين الحرب واتفاق نووي معيب.

كما لفت إلى أنَّ إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي، مضيفاً أنَّ مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.

وأضاف أنَّه يعتقد أن هناك سبيلاً ممكناً للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه، إلا أنَّه أشار إلى أن الطريق سيكون طويلاً بما يتطلب صبراً وشجاعة.

وأوضح أنَّه من المهم أنَّ يكون المجتمع الدولي متفقاً على موقف واحد، خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.