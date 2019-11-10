قال مسؤولون اليوم الأحد، إن الإعصار "بلبل" وصل إلى بنجلادش مساء أمس السبت مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وإلحاق الضرر بمنازل، لكن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح مضيفين أن الأسوأ قد ولى.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنجلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.

وقُتل صياد يبلغ من العمر 60 عامًا بعد أنَّ سقطت شجرة على منزله، وقالت السلطات إنَّه رفض الفرار إلى الملاجئ.

كما لقيت امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا حتفها اليوم، بسبب سقوط شجرة على منزلها الذي عادت إليه في الصباح بعد أن قضت الليل في ملجأ.

واحتشد نحو مليوني شخص من 13 منطقة ساحلية في البلاد في نحو 5 آلاف و500 ملجأ منذ مساء السبت.

ووصلت سرعة الرياح خلال عبور الإعصار إلى ما بين 100 و120 كيلومترَا في الساعة وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقالت السلطات، إنَّ سرعة الرياح انخفضت حاليا لما بين 70 و80 كيلومترًا في الساعة.

وذكر إنعام الرحمن وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة لـ"رويترز"، أنَّ هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار، مضيفًا "مع انخفاض المؤشر لـ4 درجات سيتم إنقاذهم جميعا“ في إشارة لنظام تحذير من العواصف".

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في الهند المجاورة، أنَّ ولايتي البنغال الغربية وأوديشا شهدتا هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت ووردت تقارير بأن شدة الرياح اقتلعت مئات الأشجار من جذورها.