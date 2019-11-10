شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعي بين ممثلي 34 شركة في المحلة الكبرى.

جاء ذلك بحضور خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الصناعة.

وأكد الوزير أن تلك الاتفاقية ستكون قاطرة للتنمية والتطوير التجاري والاقتصادي بين مصانع الغزل والنسيج والوبريات، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما واسعا بمقومات الصناعة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ الغربية، على توفير المرافق والخدمات والتراخيص اللازمة لأصحاب المصانع، كي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم.

يأتي ذلك في إطار توقيع اتفاقيات عمل جماعية بشأن صرف العلاوة الخاصة بالـ 10% لعام 2019، لمصانع القطاع الخاص بالمحافظة، تزامنا مع إجازة مولد النبوي.