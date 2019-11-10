قرر محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارًا من بعد غد الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.