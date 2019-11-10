رغم نفى الأردن الفترة الماضية موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى 30 أبريل وفقا لشروط جديدة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، انسحابه من الأراضي الأردنية في منطقتي "الباقورة والغمر" على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل يوم واحد من استعادة الأردن السيادة عليها.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن جيش الاحتلال أغلق البوابة الحدودية وانسحب مع المزارعين الإسرائيليين من الأراضي الأردنية التي كانت مستأجرة على مدار 25 عاما، إذ ينتهي عقد الاستئجار اليوم الأحد، في حين زار المنطقة الآلاف من الإسرائيليين بقصد التنزه نهار اليوم؛ لتغلق بعدها البوابة الحدودية، مع رفض الأردن تمديد عقد الاستئجار، على الرغم من الإلحاح الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نفت منتصف أكتوبر الماضي صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 2018/10/12 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 2019/11/10 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وأضاف "القضاة"، أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.

وتقع الباقورة شمالي المملكة في حين توجد الغمر جنوبيا، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقعت عمّان اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية وادي عربة.

وتنص الاتفاقية على إنهاء حالة العداء، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

وفي 26 أكتوبرالمنقضى مضي على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل 25 عاما، وانتهى فيها عقد التأجير لأراضي منطقتي الباقورة والغمر، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج.

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ.

كما ينصان على التجديد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

والعام الماضي، أبلغ الأردن الحكومة الإسرائيلية أنه تقرر عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر، بموجب اتفاقية السلام بين الجانبين.