نظمت جامعة عين شمس ورشة عمل للقيادات الجامعية، اليوم الأحد، بعنوان " كيفية بناء فريق عمل ناجح team building work shop"، تحت رعاية وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتهدف الورشة إلي تعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يساهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية.

من جانبه أكد الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، علي أهمية التحديث والتطوير الإداري بكافة المؤسسات، وذلك نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده العالم، مشيراً إلي أن المهارات موجودة بالفعل لدي العديد ولكن لا يتم تنميتها.