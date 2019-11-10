دعت وزارة السياحة، جميع المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة هذا العام، بالدخول على بوابة العمرة المصرية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال أيام، وذلك لحجز رحلاتهم عبر شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة والمسجلة على البوابة.

وقالت الوزارة إن أول خطوة هي الدخول على لينك بوابة العمرة، للتأكد من أن شركة السياحة الراغب فى التعامل معها لتنظيم رحلته لأداء مناسك العمرة مسجله على البوابة، ثم التأكد من تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصول المعتمر على رمز "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.