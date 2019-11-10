الأهالي يتوافدون على مستشفى تلا بعد وفاة 4 سقطوا في بالوعة صرف

تجمع المئات من أبناء قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بمحيط مستشفى تلا المركزي، التي استقبلت 4 متوفيين لقوا حتفهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي.

حالة استياء سيطرت على الأهالي بطوارئ مستشفى تلا المركزي، حيث تعالت أصوات الصراخ والنحيب حزنا على فراق الضحايا.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان، أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن 6 أشخاص أصيبوا أثناء محاولاتهم، إنقاذ آخر سقط في البالوعة أثناء محاولة تسليكها.

وأضاف شهود العيان، أن ثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى تلا المركزي.