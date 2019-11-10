طرح الإعلامي جابر القرموطي أولى أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود في الأسابيع الأخيرة.

و"مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، حيث يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

وأعرب "القرموطي" لـ"الوطن" عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور على مدار الساعات الماضية، وقال "لم أتوقع حجم هذه الردود، وتلقيت إشادات من قِبل زملاء لم أتواصل معهم على مدار سنواتٍ عدة"، موضحًا أنه يُجري بروفات هذه الأغنية منذ شهرين ونصف تقريبًا، إذ تواصل مع إحدى المدارس الكبرى في الجيزة، والتي حصدت مركزًا مُتقدمًا في الموسيقى على مستوى المحافظة، وذلك لاختيار مجموعة من الأطفال ومُشاركتهم في العمل.

وأكد أنه عقد جلسات عمل مطولة مع ثلاثة من مُدرسي الموسيقى في هذه المدرسة بشأن الإشراف على مُشاركة الأطفال في الأغنية، موجهًا التحية لهؤلاء الأشخاص، إذ استطاعوا العمل على آلات المدرسة المُحدودة، وتنفيذ عمل احترافي: "سجلت الأغنية في إحدى استديوهات منطقة وسط البلد، وتم تصويرها قبل أسبوعين تقريبًا".

وأوضح أنه سيطرح أغنية كل شهرٍ تقريبًا، يناقش من خلالها إحدى القضايا الاجتماعية، بشكلٍ غنائي: "لن أكون مثل عمرو دياب أو تامر حسني، فهدفي إصلاحي فني فقط"، لافتًا إلى أنه بدأ التحضير للأغنية الجديدة، لكنه رفض الإفصاح عن ملامحها.