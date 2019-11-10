أنهت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية، اليوم الأحد، خصومة ثأرية بين عائلتي "الجزارين" و"المغسلين" بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، بتقديم الكفن.

حضر مراسم الصلح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، وقرابة 3 آلاف مواطن، بالإضافة إلى طلاب معهد البنين، وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تعود أحداث القضية إلى 9 مايو 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتي "المغسلين"و"الجزارين" بمنطقة السوق بقرية بهجورة، أسفرت عن مقتل سيد محمد عثمان وإصابة عماد محمد جاد وعمرو محمود جاد بسبب خلافات عائلية بين العائلتين.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "ناصر.ع.ح" و"إبراهيم.ف.ع" و"رفاعي.ع.ح" و"خلف.ج.ع" و"خله.م.ح" و"محمد.ر.خ"، بسبب خلافات عائلية.