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"الإفتاء": 50% من الدواعش الأوروبيين للتنظيم جراء الفتاوى المضللة

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البنك الدولي يؤكد زيادة التعاون مع مصر في التحول الرقمي والبنية الأساسية

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