نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة في إنهاء الخصومة بين عائلتي بخيت منصور وورداني بقرية بنى فيز التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، وذلك بعد خصومة ثأرية استمرت 5 سنوات والتي نشبت لخلافات عائلية.

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين بالسرادق المقام بمركز شباب القرية وبحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي 700 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأت مراسم الصلح بقيام أفراد عائلة "ورداني" بتقديم رمز العفو (الكفن) إلى عائلة "بخيت منصور".

وفى نهاية الجلسة أقر الطرفان بالصلح النهائي وأقسم أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وأكد الحاضرون ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحا.

يذكر أن الخصومة الثأرية بين العائلتين تعود لواقعة نجم عنها مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، سجلت بمحضر جنايات مركز صدفا لسنة 2014م.