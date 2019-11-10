"واحد من الناس": لن نخاطر بسنوات النجاح من أجل "فقرة"

أصدر برنامج "واحد من الناس" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، بيانًا صحفيًا، للرد على الساحر بسام الشرف، الذي وجه اتهامًا للبرنامج بالكذب والخداع، بعدما استضاف "الساحر عزام".

وقال فريق البرنامج، في البيان: "من المستحيل أن نرهن نجاح عشرات السنين للبرنامج أمام فقرة مُزيفة نحاول أن نكذب بها على ملايين المُشاهدين، الذين منحونا الثقة والحب والاحترام والتقدير عبر مشوار هذا البرنامج الإنساني والاجتماعي".

وتابع: "من العيب أن يكون نجاح البرنامج سببًا في الهجوم عليه بهذه الطريقة التي تخاصم الاحترام وتوزع الاتهامات بدون دليل، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة، وتحقيقها مُشاهدات تجاوزت 100 ألف مُشاهدة على يويتوب".

وأوضح فريق عمل البرنامج، أن "بسام" حلّ ضيفًا على البرنامج، لكن الحلقة لم تُحقق أي نجاح ملحوظ، وبعد مرور أسابيع، تواصل مع فريق العمل بشأن الظهور مُجددًا، الأمر الذي قوبل بالرفض، كون حلقته لم تحصد أي نجاحات.

يذكر أن بسام شرف، قد أدلى بتصريحات صحفية، يدعي من خلالها بأن الخدع التي قام بها "عزام" في برنامج "واحد من الناس"، كانت باتفاق مُسبق مع فريق الإعداد، وأنه "ليس ساحرًا أو يملك قدرات خاصة ويفتقد للموهبة".