عمرو الليثي عن فاروق الفيشاوي: علمنا كيف نواجه المرض بالابتسامة

نعى الإعلامي عمرو الليثي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي وافته المنية اليوم الخميس، داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه.

ونشر الليثي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير والصديق النبيل الفنان فاروق الفيشاوي، داعيا الله أن يرحمه ويعفو عنه ويغفر له".

وأضاف الليثي: "فقدنا فنانا كبيرا من أهم نجوم السينما المصرية، وله العديد من الأعمال الرائعة، والتي ستبقي خالدة في ذاكرة السينما المصرية، كما أن له العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية المتميزة.. تعلمنا منه كيف نواجه المرض بالابتسامة وبروح محبة للحياة والعمل، فهو شخصية نادرة سنفتقده كثيرًا على المستوى الشخصي والمهني، رحم الله الفنان الكبير وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".