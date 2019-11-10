لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب أثنان، أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن 6 أشخاص أصيبوا أثناء محاولاتهم، إنقاذ آخر سقط في البالوعة أثناء محاولة تسليكها.

وتجمع المئات من أبناء قرية بمم بمحيط مستشفى تلا المركزي، التي استقبلت 4 متوفيين لقوا حتفهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي.

تسليك بالوعات الصرف الصحي لا يجوز أن يجرى بواسطة الأشخاص العادية أو الأهالي في أي منطقة، بل من خلال المختصين التابعين لفروع شركة لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، وحسب قول أحمد رضا، مدير إدارة الإعلام بالشركة القابضة للمياه بالقاهرة، إنه يوجد 25 شركة قابضة للمياه والصرف الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وجميعهم يخصص الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن مكان أي بالوعة تحتاج إلى إصلاح ويقوم الخط الساخن بدوره توصيل الشكوى والتحرك على الفور إلى المكان.

125 الخط الساخن لتلقي شكاوى والإبلاغ عن انسداد البالوعات

وعن سبب تعرض الأشخاص للوفاة بسبب تسليك بالوعة، أوضح رضا في حديثه لـ"الوطن" أن البالوعة عند فتحها يخرج منها غاز الميثان الضار الذي يؤدي إلى الاختناق، وهذا الأمر يتدرب على التعامل معه المكلفون بتسليك البالوعات من خلال ارتداء واستخدام أدوات معينة مخصصة لذلك تجنباً لتعرضهم للإصابة.

ويرتدي عمال تسليك البالوعات عدة غطس مزودة بأنبوبة أكسجين في حال كان خط الصرف المعطل أو الماسورة كبيرة وتحتاج إلى تدخل مباشر منهم وتعامل بالأيدي، وذلك للحفاظ على سلامتهم، حسب قول مدير إدارة الإعلام بالشركة القابضة للمياه.