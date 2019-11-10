تفقد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال فتح مجرى السيل، بمنطقة "الكيلو 7" بحى الشروق، لحماية المنطقة السكنية من الأمطار، بتوجيهات من اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمراجعة مجرى السيول.

وقال المعداوى، اليوم، إننا استخدمنا مواسير 1000 مم، بمجري السيل بعد فتحه، بمنطقة "الكيلو 7"، موجهًا الشكر للمهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات، على دعم مجلس المدينة بالمواسير، وتمت الأعمال تحت إشراف مدحت الصباغ نائب رئيس المدينة، موجهًا الشكر على الجهد المبذول لحماية أهالي المنطقة من الأمطار الغزيرة.

من ناحية أخرى، تفقد "المعداوى"، الأعمال الجارى تنفيذها فى مشروعات الغاز الطبيعى والكهرباء والإنارة، بشارع الشيخ عطيوة، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، قبل البدء فى أعمال الرصف، الذي تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، بالتنسيق مع مديرية الإسكان، ومجلس المدينة، والمديريات الخدمية المعنية.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، الشكر إلى اللواء صلاح سرايا، قائد المنطقة الغربية العسكرية، والمهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمديريات الخدمية، على التعاون المستمر لسرعة الإنتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله، لخدمة أهالى مطروح.