رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تطوير شارعي الإمام مالك والشيخ عطيوة

تابع اللواء وليد المعداي رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال تطوير شارعي الإمام مالك والشيخ عطيوة من رصف وإنارة وتجميل، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وقال "المعداوي" خلال تفقده، اليوم، أعمال التطوير ميدانيا، يرافقه سعيد الملاح سكرتير مدينة مرسى مطروح، وناصر النجار نائب رئيس المدينة،وقيادات الإدارات المعنية بمجلس المدينة إنه جاري العمل في شارعي الإمام مالك حتى حي الشروق ومنطقة الشيخ عطيوة بعد إنتهاء مشروعات البنية التحتية، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لإدارة الإنارة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة "قطاع مطروح" لسرعة الإنتهاء من إزالة الأعمدة القديمة بعد تحويل الكابلات من هوائي إلى أرضي وإطلاق التيار في الأعمدة الجديدة.