خرجت جثامين المتوفيين الأربعة في واقعة سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بمم بالمنوفية من مستشفى تلا المركزي، بعد تصريح وكيل النيابة، وتنفيذ إجراءات الغسل.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين، جراء سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى تلا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلاج المصابين منهم.

واستطاعت "الوطن" الحصول على أسماء المتوفين والمصابين، وهم محمود عبدالفتاح خفاجة، 45 عاما، ورضا كرم عمار، 30 عاما، ومحمد عيد بيومي، 38 عاما، وهاني الجمل فتحي، 32 عاما، وأصيب شخصين، وهما جمعة المرسي الأقرع، 40 عاما، ومحمد معوض العبد 40 عاما، وجميعهم من قرية بمم التابعة لمركز تلا.