استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2 سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 10 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة، 5803 طن فوسقات، و6900 طن يوريا، و1800 طن زيت، و5400 طن رمل، و300 طن أسمنت.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 174690 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص، 101633 طنًا.

وغادر الميناء، 2 قطار بحمولة إجمالية 2547 طن قمح، في حين غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 4067 طن قمح.