قال مصدر أمني إن النيابة العامة صرحت بدفن جثة مسجل خطر لقى مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء ضبطه.

وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواي بمديرية أمن الفيوم، اشتبهت، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية (مسجل خطر- سبق اتهامه في 32 قضية سلاح ناري وسرقة بالإكراه ومخدرات، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا استعراض قوة وبلطجة وحيازة سلاح ناري) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، ولدى استيقافه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه القوات.

وأضاف بيان أمني، مساء اليوم، أنه على الفور بادلته القوات الأعيرة النارية، ونجحت في السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وتبين إصابته بطلق ناري. وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.