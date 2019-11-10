عقد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأحد، بقيادة نرمين محمود مقررة الفرع، اجتماعًا، لمناقشة نتائج وإنجازات الفرع خلال عام ٢٠١٩، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.

حملات طرق الأبواب

وعرض فرع المجلس، نتائج مبادرات وحملات طرق الأبواب التي تم في المرحلة الأولى لها، الوصول إلى ٨٩١٧٠ فرد بقرى ومراكز المحافظة، وكذلك في المرحلة الثانية التي كانت بعنوان "بلدي أمانة"، في الوصول إلى ٦٧٨٣٣ فرد، بإجمالي ١٥٧ ألف مواطن.

وعرض أهم لقاءات التوعية التي تم تنفيذها، والرسائل التي تم تناولها، منها زواج القاصرات بين الواقع والمأمول، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومجالس المدن ومبادرة "2 كفاية"، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي.

مناهضة العنف ضد المرأة

وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف صوره، والتوعية بالشمول المالي، والتمكين الاقتصادي، ومشروعات المرأة الريفية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي المستفيدات من مشروع القرض الحسن الدوار ١٤٠٠ سيدة، والتى تديره جمعية تنمية المشروعات الصغيرة.

ترشيد استهلاك المياه

وأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعرض أهم ورش العمل التي تم تنفيذها، منها الخاص بتمكين الشباب، والتمكين السياسي والاقتصادي، وعرض نشاط استمارات الرقم القومي، وبلغ عدد بطاقات الرقم القومي التي تم استخراجها خلال عام ٢٠١٩، حوالي ٨٣١٣ بطاقة، ما بين تجديد واستخراج لأول مرة، بالتنسيق مع الأحوال المدنية.

كما تم عرض نشاط مكتب شكاوى المرأة، واستقبل المكتب ٤١٣ شكوى خلال عام ٢٠١٩، ما بين أحوال شخصية، وعمل، وضمان اجتماعي، وتم رفع ٣٠ دعوى قضائية، والحصول على أحكام قضائية بالنفقة الزوجية والصغار، فضلا عن الطلاق والخلع.

مبادرة بني سويف صديقة للبيئة

وناقش الاجتماع، عرض أهم ما تم الوصول إليه، من خلال مبادرة بني سويف محافظة صديقة للإعاقة، والذي نفذه المجلس القومى للمرأة ومطرانية ببا والفشن وسمسطا، ومحافظة بني سويف، لتنفيذ الإتاحة المكانية للأشخاص ذوى الاعاقة.

وتم عرض أهم المساعدات التي قدمها الفرع، للأسر غير القادرة، من سداد الرسوم الدراسية، ومساعدة زواج اليتيمات، وتوزيع لحوم بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ومعارض ملابس وعمل وصلات مياه، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وغيرها من مساعدات تتم بالجهود الذاتية، ومساهمات الأعضاء وفاعلي الخير.