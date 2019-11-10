تخلصت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، من كلب مسعور بعزبة الماوي التابعة للوحدة القروية بتيدا التابعة لمركز سيدي سالم، لعقره 4 أشخاص، بعددا من شوارع القرية، وجرى دفنه.

وتعددت بلاغات الأهالي، أمام الوحدة المحلية بسيدي سالم وغرفة عمليات وأزمات ديوان عام كفر الشيخ، التي تفيد بوجود كلب مسعور، عقر 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي مصل السعار.

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بانتقال المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، إلى المكان بالتنسيق مع الطب البيطري، وجرى تصفية الكلب والتخلص منه بالدفن، ووضع مواد سامة تحليلية بالحفرة ورشه، وفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة.

وتبين إصابة كل من سالم عبد العزيز سالم، 8 أعوام، وآدم محمد عبده طلحة، 5 أعوام، ومالك جلال عبد الناصر، 4 أعوام، ونجوى أمين العوضي، 50 عاماً، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم وحقنهم بالمصل الخاص، كما جرى تحويلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالتهم.

يذكر أن كلب عقر 4 أشخاص اليوم بقرية المنطاوي بمركز ومدينة قلين، كما عقر كلب 4 أشخاص أيضًا الشهر الماضي بقرية الحماد التابعة لمركز بلطيم، وجرى تحويلهم إلى المستشفى المركزي، وأكد مدير عام الطب البيطري، أنه يجرى تنفيذ حملات مستمرة للقضاء على الكلاب والتخلص منها بطريقة صحية.