محافظ كفر الشيخ يمهل رئيس مدينة الحامول 72 ساعة لإزالة التعديات

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المرور على مدينة الحامول، وتبين أن النظافة بمعظم شوارع المدينة جيدة، وحاوية القمامة فارغة ساعة المرور، فضلا عن انتشار الكثير من البوص، والهيش بمدخل المدينة، على طول مصرف كوتشنر، بالإضافة إلى وجود تكسير وحفر بالأسفلت في بداية مدخل المدينة بداية من الميدان وحتى شارع العاشر من رمضان.

وأظهرت الجولة، جود انتظار من أصحاب التكاتك، مقابل المستشفى المركزي بالمدينة، يغلق الشارع تقريبًا، فضلا عن تهالك معظم أحواض الزرع بالتلتوار المتوسط لشارع العاشر من رمضان بالمدينة، ووجود تعدي بالردم في بعض الأماكن علي مصرف كوتشنر بحيز المدينة بشارع المرور القديم، علمًا أن المنطقة كلها بها أكشاك قائمة على طول شاطئ المصرف.

وتبين وجود تراكم للقمامة على مصرف كوتشنر خلف الأكشاك، ووجود توصيلات كهرباء للأكشاك بطول شارع المرور، منها المرخص ومنها العشوائي، وجود بعض القمامة بأرض فضاء القدس المتفرع من شارع الاستاد، وامتداد شارع القدس بجوار هايبر حكاية، وكشك الكهرباء، ومنطقة محطة الصرف بشارع المركز.

كما تبين وجود أعمال تشغيل السن بمنطقة حامول السعيد طريق أبو شويته، وتلاحظ فيها ترك المقاول مسافة بمقدار(1) متر، بين الجزيرة الوسطي بالشارع والرصف، ويؤثر على سير المركبات بالشارع، علمًا بأن الأسفلت القديم كان بكامل عرض الشارع، وتبين وجود تراكم للقمامة بالمجرى المائي تقاطع شارع علي بن أبي طالب، الناصر صلاح الدين بمنطقة حاول السعيد، وببداية التغطية مقابل المقابر.

وبالمرور على كوبري الحامول بنهاية شارع المرور القديم (طريق تريان)، تبين أن منزل ومطلع الكوبري، تم وضع طبقة من السن البسيط، ويحتاج الكوبري إلى وضع طبقة من الأسفلت، وتبين وجود كابل كهرباء يمر من جوار الكوبري بالمجرى المائي، ويحتاج إلى عمل عداية، حفاظًا على الكابل، ولخطورة مروره من المجرى المائي، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بإعداد تقرير لتلافي الملاحظات خلال 72 ساعة، ووكيل وزارة الري باتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات على مصرف كوتشنر، سواء بالردم في أكثر من مكان بمدينة الحامول، وانتشار البوص والهيش بمدخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وأمهل المحافظ، رئيس قطاع كهرباء كفرالشيخ، باتخاذ اللازم حيال كابل الكهرباء المار من مصرف كوتشنر، بالتنسيق مع وكيل وزارة الري، وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات خلال 72ساعة.