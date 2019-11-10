لقى شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري طائش تصادف وجوده أمام منزله، أثناء مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات على لهو الأطفال، بقرية مير التابعة لمركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين ووقوع مصاب بقرية مير.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالفحص تبين إصابة محمد أحمد عبدالجواد، 25 عاما، مقيم ذات الناحية، إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ، حيث تصادف وجوده أثناء تبادل إطلاق النار في مشاجرة بين عائلتين بمحيط منزله، وجرى نقله للمستشفى الجامعي، وتوفى فور وصوله للمستشفى.

وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث المركز إلى أن سبب المشاجرة بين العائلتين نشوب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين لخلافات على اللعب، وتطور الأمر لمشاركة الآباء بالأسلحة النارية.

جرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.