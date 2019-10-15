بسبب لهو الأطفال.. مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، كما أصيب آخر بطلق ناري في الفك، إثر مشاجرة، مع آخرين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بدائرة مركز أخميم بسوهاج، وألقت الشرطة القبض علي المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة "بندقية آلية" وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلاً من "علي.ع.أ"50 عاما عامل "جثة هامدة" أثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن من البطن، و"جاد.م.أ" 60 عاما عامل مصاباً طلق ناري بالفك السفلي من الناحية اليسرى.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز أخميم وقيادات مديرية الأمن وبسؤال المصاب أتهم كلاً من "إسماعيل.م.م" 50 عاما مدرس، و"تغيان.م.م" 33 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدي لحدوث إصابته ووفاة الأول سبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى ضبط المتهمان وبحوزة الثاني السلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات.