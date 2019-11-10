أعلنت القوات المسلحة عن ابتكار جديد عبارة عن مخلوط يرفع كفاءة «بنزين 80» إلى «92» باستخدام إضافات قليلة التكلفة، بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات المصرية، وقدَّم مدير الكلية ورئيس جامعة القاهرة، على هامش توقيعهما بروتوكول تعاون لدعم الأنشطة البحثية بين الجانبين، اليوم، حافظة إيداع بتسجيل براءة اختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان «مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى»، من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الاختراع بـ«الفنية العسكرية».

نتائج الانبعاثات جيدة.. ودراسات جدوى لتنفيذ الفكرة

وأنجز الفكرة الجديدة فريق بحثى من «الفنية العسكرية» وأعضاء هيئة تدريس هندسة القاهرة وبورسعيد، بالإضافة للدكتورة منال متولى، الباحثة فى مجال البترول، وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، التى نجحت فى إنتاج مخلوط يرفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى «البنزين» من 80 إلى 92، عبر إضافات قليلة التكلفة، بحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم، وأظهر المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك، ومن المخطط أن تبدأ إجراءات تنفيذ تجارب الأداء على المستوى «نصف الصناعى» ودراسة الجدوى الاقتصادية حال وضع الفكرة البحثية حيز التنفيذ بالسوق المحلية.

ووقَّعت «الفنية العسكرية» بروتوكولاً مع جامعة القاهرة للتعاون فى مجالات العمل البحثى وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الاختراع وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات.

كما وقَّعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولاً مع مؤسسة السويدى إلكتريك، التابعة لها مدرسة «السويدى إلكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج»، بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين فى التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى والتعاون فى الابتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة واستراتيجية 2030.