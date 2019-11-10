تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المرور على الوحدة المحلية، التابعة لمدينة برج البرلس، مكتشفًا غياب 12 موظفًا، من أول اليوم، وتم التشطيب عليهم، وإحالتهم للتحقيق، منهم "5" في خانة الانصراف، وذلك لعدم توقيعهم في الوقت المحدد، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

وكلف المحافظ، الشئون القانونية بالديوان العام، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير، كما كلف رئيس مدينة برج البرلس، بتفعيل جهاز البصمة بدلاً من السجلات الورقية فورًا.

وفى سياق متصل، تابع المحافظ، أعمال الرصف بقريه كفر مجر، التابعة لمركز ومدينه دسوق، وأفادت الوحدة المحلية بدسوق، بأن قيمه الأعمال 1,158مليون، ضمن عملية رد الشيء لأصله، نتيجة أعمال الصرف الصحي بالقرية.

وتم الرصف بشوارع المعهد الديني وشارع المقابر، وشارع دار المناسبات بقرية دمنكة، تم تكسير الشوارع وتمهيدها، تم رفع البيارات، وعمل الصفايات بالشوارع، بالإضافة إلى وضع طبقة سن سمك ٢٥سم، رش طبقة mco، ووضع طبقة اسفلت ٥ سم، وتمت الأعمال وبحالة جيدة، وجار إعداد تقرير فني عن الاعمال، ليتم الاستلام الابتدائي للأعمال.

وبالمرور على الطبيعة، تبين وجود بعض بيارات الصرف الصحي، وبيارات الوصلات المنزلية، لم يتم رفعها بمحاذات طبقه الأسفلت، بعض البيارات بمشروع خفض المنسوب غير محكمه الغلق، وبعضها مغطى بغطاء أسمنت أو بجذع شجرة، أو كاوتش.

جاء ذلك بناءً علي تقرير المتابعة الميدانية، وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه دسوق، باتخاذ اللازم نحو ما ورد بالتقرير من ملاحظات.