قدم النجم نبيل الحلفاوي واجب العزاء في المخرج الراحل أحمد خضر، والمقام في مسجد الحامدية الشاذلية.

وقال الحلفاوي إن الراحل كان مخرجًا مجتهدًا متميزًا بالعمل والإبداع بأقل الإمكانيات المتاحة وبدون ميزانية ضخمة، كما أنه كان مهذبًا وهادئًا و"مبيزعلش حد شغال معاه".

وأضاف لـ"الوطن"، أنه عمل معه خلال 3 مسلسلات، أولهم مسلسل "قصة مدينة" عام 1995، والذي كان عبارة عن عمل ملحمي يحتاج ميزانية ضخمة، إلا أنه أبدع خلاله بأقل الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى مسلسلي "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، و"حواري بلا قصور".

وتابع أنه لم يقابله أو يتواصل معه منذ فترة كبيرة قبل وفاته، كما أنه لم يكن يعلم حتى بمرضه خلال الفترة الماضية.

وغيب الموت المخرج أحمد خضر، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض، وقال مصدر لـ"الوطن"، إن "خضر" أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر تقريبا، وأنه استنجد بأحد جيرانه لنقله إلى أحد المستشفيات، وبالفعل جرى نقله لمستشفى دار الفؤاد في حالة صحية صعبة، إلا أنه فوجئ بحتمية سداده مبلغ 15 ألف جنيه لتولي علاجه.

وتابع المصدر أنه حينما حاول إبلاغهم أنه عضو بنقابة المهن التمثيلية لم يهتموا بكلامه، ما دفع ابنته لنقله لمستشفى عين شمس التخصصي، حيث تدخلت نقابة المهن التمثيلية لدفع جزء من مصاريف علاجه آنذاك، وفقا لكلام المصدر.