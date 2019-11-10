لفظ محمد رفعت محمد، 17 عاما، طالب بالمدرسة الثانوية التجارية بوادي النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأحد، بقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي عقب فقدانه الكامل للوعي ودخوله في غيبوبة بعد إعطائه حقنه بنج استعدادا لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير بأسفل القدم اليسرى الأنكل منذ أيام ليستقر في العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال سيف الدين محمد حسن، من قرية قته النوبية بأسوان، وعم محمد رفعت، إن ابن أخيه دخل في غيبوبة تامة بسبب الإهمال الطبي وجرعة البنج داخل مستشفى أسوان الجامعي، ودخل العملية مبتسما والتقط صورًا له ليرى نفسه بالبدلة الزرقاء، موضحا بأنه أثناء قيامه بتركيب لمبة كهربا بمنزلهم بقرية قته بمركز نصر النوبة بأسوان، سقط على قدميه بأسفل القدم اليسرى، وجرى نقله إلى مستشفى نصر النوبة المركزي وبسبب قلة الإمكانيات وبعد الأشعة اللازمة، نُقل على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي، وتم عمل الفحوصات المؤقتة حتى جرى حجزه إلى غرفة المستشفي ليتم تجهيزه لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير بأسفل القدم اليسري، ولكنه دخل العملية ولم يفق منذ 10 أيام.

وقال الدكتور عبدالله العبيدي، مدير مستشفى أسوان الجامعي، في تصريح صحفي، إن التقرير النهائي عن وفاة الطالب محمد رفعت لم ينته بعد، موضحا أن الطالب كان يعاني من حساسية لنوع البنج ما أدى لفقدان كامل للوعي، وأن الطالب جرى إعطاءه جرعة البنج والنوعية المعتادة ووارد حدوث حساسية من البنج، لافتا إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت تحت إشراف رئيس قسم التخدير والمساعد له هي إجراءات معتادة تجرى في مثل هذه الحالات.

وأضاف "العبيدي" أن عميد كلية طب أحال الموضوع للتحقيق، وأن هناك تقارير مبدئية من قسمي التخدير والعظام بالحالة والإجراءات الطبية التي تمت منذ وقت دخول غرفة العمليات.