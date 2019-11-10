عدد الوطن الصادر غدا الإثنين

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الإثنين، الفراعنة الصغار يتحدون نجوم غانا على بطاقة نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. والتاريخ ينتصر لمصر في المواجهات المباشرة.

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وفي العدد تقرأ أيضًا: صناعة الأخشاب.. صراع البقاء

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