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وقف تنفيذ أعمال الصرف الصحي بـ"دمنكة" وإقامة محطة بالحماد فى كفر الشيخ

وقف تنفيذ أعمال الصرف الصحي بـ"دمنكة" وإقامة محطة بالحماد فى كفر الشيخ

"علشان متقعش في الفخ".. احذر تطبيق يخترق "واتساب" بسهولة

"علشان متقعش في الفخ".. احذر تطبيق يخترق "واتساب" بسهولة

أحمد مراد بعد أزمة نجيب محفوظ: أشباه مثقفين.. والقانون سيحكم بيننا

أحمد مراد بعد أزمة نجيب محفوظ: أشباه مثقفين.. والقانون سيحكم بيننا

محافظ كفر الشيخ يمهل رئيس مدينة الحامول 72 ساعة لإزالة التعديات

محافظ كفر الشيخ يمهل رئيس مدينة الحامول 72 ساعة لإزالة التعديات

فيديو.. عناصر "داعش" يقفون في صفوف القوات التركية شمال سوريا

فيديو.. عناصر "داعش" يقفون في صفوف القوات التركية شمال سوريا

إيهاب فهمي ومغاوري في عزاء المخرج أحمد خضر

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