الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يوجه الحكومة بتحديث منظومة النقل وحسم تعاقدات القطارات الجديدة"، و"البرلمان يبدأ مناقشة العمالة الموسمية وتسويات الموظفين".

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ "أفريقيا 2019.. الحكومات والمستثمرون والصناديق الإقليمية والمؤسسات الدولية يضعون خطط التنمية الشاملة للقارة السمراء 22 نوفمبر في القاهرة"، و"ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال أكتوبر وتحقق 12.3 مليار جنيه أرباحا".

كما تقرأ في "الوطن الرياضي"، "أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.. غانا تشارك بقائمة أولمبية أغلبها هواة ومدرب مختلط"، وتقرأ حوارا خاصا مع مدرب المقاصة أحمد حسام ميديو يكشف خلاله آراءه عن البدري وميتشو وفايلر.