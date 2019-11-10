قدم كل من إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعهدي صادق، وسامي مغاوري، والممثل المسرحي طه خليفة، واجب العزاء في المخرج أحمد خضر، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وغيب الموت المخرج أحمد خضر، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض، وقال مصدر لـ"الوطن"، إن "خضر" أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر تقريبا، وأنه استنجد بأحد جيرانه لنقله إلى أحد المستشفيات، وبالفعل جرى نقله لمستشفى دار الفؤاد في حالة صحية صعبة، إلا أنه فوجئ بحتمية سداده مبلغ 15 ألف جنيه لتولي علاجه.

وتابع المصدر أنه حينما حاول إبلاغهم أنه عضو بنقابة المهن التمثيلية لم يهتموا بكلامه، ما دفع ابنته لنقله لمستشفى عين شمس التخصصي، حيث تدخلت نقابة المهن التمثيلية لدفع جزء من مصاريف علاجه آنذاك، وفقا لكلام المصدر.