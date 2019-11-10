أعلن عادل عياد رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، البدء في تنفيذ خطة لتوفير 5 ناقلات بترول، مطابقة لاتفاقية ماربول (MARPOL) البحرية، طبقًا للجدول الزمني الموضوع، اشترت الشركة ناقلتين بأحدث المواصفات، وذلك استجابة لنشاط ملحوظ ومتوقع زيادته، بحركة السفن العابرة لقناة السويس، بعد افتتاح القناة الجديدة، ودعمًا لقدرات شركة التعاون للبترول بمجال تموين السفن.

وأكد "عياد"، أنه تم تشغيل الناقلة الأولى، تحت العلم المصري باسم CPC1، وتم استلام الناقلة الثانية CPC2، وجاري التجهيز لتشغيلها، إضافة للتعاقد على الناقلة الثالثة CPC3، والتي ستصل إلى المياه الإقليمية خلال أسبوعين، كما تم توقيع عقد بناء ناقلتين، مع شركة ترسانة الإسكندرية البحرية.

وأضاف خلال كلمته، التى ألقاها فى احتفالية شركة التعاون للبترول، بمرور85 عامًا على إنشائها، أن الشركة تمتلك 3 مصانع لإنتاج وتعبئة الزيوت، بطاقة إنتاجية متاحة 85 ألف طن سنويًا، ويخدم المصانع 3 معامل كيميائية حاصلة على شهادة الأيزو، كما تعمل الشركة بصفة مستمرة على رفع الكفاءة والإنتاجية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج، وأنظمة العمل والنقل والتعبئة والتخزين.

وأشار رئيس التعاون للبترول، إلى أن ذلك بالاضافة لـ3 مصانع لإنتاج وتعبئة الكيماويات على أعلى مستوى تقني وفني، ويخدم المصانع، 3 معامل كيميائية، تقوم بمهام ضمان الجودة، إضافة لإدارات متخصصة بالبحوث والتطوير، تعمل على استحداث منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري، من منتجات العناية بالمنزل والكيماويات المتخصصة.

وتابع "عياد": "منظومة تداول المنتجات البترولية وتسويق الزيوت، ضمانًا لحصة التعاون للبترول من السوق المحلي من المنتجات البترولية، التي تبلغ 30% من إجمالى المبيعات بالسوق، فإن التعاون للبترول تسعى دائمًا لاستغلال مواردها المتاحة، وتطوير امكاناتها لتحقيق الانتشار المطلوب، والتوزيع الأمثل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة خلال كافة مراحل تخزين وتداول المنتجات، وذلك من خلال تطبيق خطة تطوير شاملة لمستودعات المنتجات البترولية، تتضمن تطوير أنظمة الشحن والنقل، ورفع مستويات السلامة داخل كافة مواقع العمل.

ووأوضح، أنه سعيا من الشركة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضاء العملاء، وبالتالي تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، أعدت الشركة الدراسات الفنية المتخصصة واللازمة، للوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الزيوت في العالم، تلك الدراسات التي ندعوكم للتعرف على نتائجها خلال احتفاليتنا بشركتنا الغراء.