أصيب خمسة جنود إيطاليين، جروح ثلاثة منهم بالغة الخطورة، في انفجار عبوة ناسفة، اليوم الأحد لدى مرور آليتهم في شمال العراق، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الإيطالية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن "العبوة الناسفة المحلية الصنع انفجرت لدى مرور فريق من القوات الخاصة الإيطالية في العراق". وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الهجوم وقع في بلدة المخمور جنوب الموصل في محافظة نينوى.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة من الجنود الخمسة أصيبوا إصابات بالغة لكن حياتهم ليست في خطر، لافتة إلى أن أحدهم بترت ساقه. وأوضح المصدر نفسه أن "الفريق كان يتولى تدريب قوات الأمن العراقية التي تتصدى لتنظيم داعش".

ونقل الجنود المصابين سريعا بواسطة مروحيات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة إلى أحد المستشفيات. وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي "تبلغ بوضعهم الصحي ويواصل متابعة الوضع". إلى ذلك، أعلنت نيابة روما أنها فتحت تحقيقا في "اعتداء ذي بعد إرهابي".