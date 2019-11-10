قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن وزارة الكهرباء انتهت من تشغيل مجمع محطات الطاقة الشمسية بمنطقة «بنبان» بأسوان، من خلال 32 مشروعاً نفذه القطاع الخاص بتمويلات أجنبية.

وأضاف «الخياط»، لـ«الوطن»، أنه «تم ربط مشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بالمنطقة بإجمالى 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات بالكامل بالشبكة القومية للكهرباء بعد بدء إنتاجها».

وأشار إلى أن «بنبان» فاز بأفضل مشروع لعام 2018 من البنك الدولى، وبلغ إجمالى استثماراته 2.2 مليار دولار، وموّلته مؤسسة التمويل الدولية بواقع 653 مليون دولار، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقود تحالفاً من 9 بنوك عالمية تستثمر للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأكد «الخياط» أنه سيتم الانتهاء من مشروع تركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذه على مساحة 500 ألف متر مربع، متوقعاً أن ينتج 53 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات 30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.

وقال «الخياط»: «المشروع ضمن التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، ويتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ميسَّر بقيمة 40 مليون يورو على أن يستخدم فائض القرض فى تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى». وأشار إلى أن مصر تستهدف أن يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بحلول 2022، إلى 8200 ميجاوات بنسبة 20%، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة فى 2035 إلى 42% من إجمالى القدرات المولدة من الشبكة.