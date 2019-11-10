قال شقيق الشاب المنتحر داخل منزله في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه كان يجلس في صالة الشقة التي يعيشان فيها بصحبة أفراد أسرته أثناء حدوث الواقعة.

وأضاف في محضر الشرطة، أنه فوجئ بأصدقاء المجني عليه يحضرون إلى المنزل ويقولون له: "إلحق أخوك شانق نفسه، وطالع بث مباشر على الصفحة الخاصة به بالفيس بوك"، موضحا أنه كسر باب الغرفة الخاصة بشقيقه الأصغر، ووجده معلق في مشنقة بالسقف، وأمامه الهاتف المحمول الخاص به، فحمله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه.

وكشف أصدقاء الضحية أن المجني عليه اعتاد على تناول مخدر الاستروكس، وأنه تناوله قبل أن يتخلص من حياته، بينما أكد شقيقه أنه لا يوجد أي خلافات مع أحد، وقررت النيابة تسليم الجثمان إلى أسرة القتيل والتصريح بدفنها ومازالت التحقيقات مستمرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من رئيس مباحث شرطة السلام أول المقدم أحمد الحتيوي، يفيد بتلقيه إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه عامل، ومقيم بذات العنوان، وبعض من أصدقاء المتوفى، وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجىء بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجىء به معلق فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى، يشار إلى أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.