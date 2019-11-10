700 ألف شكوى سنوياً تتلقاها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

كشف اللواء أركان حرب هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الرقابة الإدارية تتلقى سنويا ما يزيد عن 700 ألف شكوى، ولكن مع فحصها يتبين أن حوالى 85% منها شكاوى كيدية.

وقالت مصادر قانونية وقضائية إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير التنمية المحلية والإداية، وزير العدل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كلا من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة، وحدد القرار 4 اختصاصات رئيسية للجنة تتمثل في:

- تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى.

- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية.

- متابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية الأخرى وكذا تنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.

- إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.