محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد "عمر قطرب" على مدرسة "سندبسط" الإعدادية

أطلق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، اسم الشهيد رقيب "عمر شعبان قطرب"، على مدرسة سندبسط الإعدادية، تخليدًا لذكراه.

وكان محافظ الغربية، أدى صلاة الجنازة على روح شهيد القوات المسلحة، رقيب "عمر شعبان قطرب"، الذى استشهد بالحادث الإرهابي الغاشم، أمس، برفح.

وعقب الجنازة، قدم محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل لأسرته بالصبر والسلوان، كما قرر إطلاق اسم الشهيد رقيب "عمر شعبان قطرب" على مدرسة سندبسط الإعدادية، تخليدًا لذكراه، وأقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم، بقرية سندبسط بزفتى.

وتقدم محافظ الغربية، الجنازة العسكرية المهيبة، التي شارك فيها ألاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين رددوا عبارات مناهضة للإرهاب.

وشارك في الجنازة، اللواء حازم الذهبى حكمدار المحلة، والعقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز زفتى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ولفيف من ضباط وأفراد القوات المسلحة.