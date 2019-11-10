نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الرقعة الزراعية بنطاق المركز "في مرحلة المهد"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأزالت الحملة، بقرية الأمراء، "شَدّة" خشبية لأعمدة خرسانية، بعزبة الشيخ، بنطاق القرية على مساحة 120م2.

وأزالت الحملة بالوحدة المحلية لقرية كوم اشو، تشوينات على أرض زراعية بقرية "كنج عثمان"، وتمكنت الوحدة المحلية لقرية سيدي غازي، من فك شدة خشبية بعزبة عاداه الغربية بنطاق القرية.

وأزال قسم التعديات بالوحدة بالتنسيق مع القرى، حالتين تعد على الرقعة الزراعية في مرحلة المهد بنطاق قرية زُهرة بمساحة 375 متر، فضلا عن إزالة حالة تعدِ بنطاق قرية بولين، عبارة عن "شَدّة" خشبية.

وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال، وإيداعها بجراج الوحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.