أطلقت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، حملة نظافة موسعة، لتطهير محيط طابية النحاسين الأثرية بمنطقة الشلاشلات البحرية، بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه جرى البدء في رفع المخلفات من المنطقة المحيطة لطابية النحاسين بالشلالات، بالتعاون مع متطوعين من المركز الفرنسي للدراسات، وذلك في إطار الحرص على إظهار الموقع بالمظهر الحضاري اللائق، واستعدادا لاستقبال بطولة أمم إفريقيا.

وأشار متولي، إلى أن التنسيق ما زال مستمرا بين جميع الجهات المعنية ومسؤولي حي وسط، لإزالة جميع المخلفات، وإعادة الشيء لأصله.