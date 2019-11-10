قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الموت المفاجئ هو أمرا استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبرها إحدى علامات الساعة: "معندناش أرقام في مصر دقيقة وأمريكا بتقول إن 300 ألف شخص في العام بيموتوا موتا مفاجئا لديها، وقياسا عليهم؛ فهناك 100 ألف مواطن مصري يموت ميته الفجأة".

وأضاف "شعبان" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الموت المفاجئ هو الموت غير المتوقع، ويحدث خلاله تدهور شديد للشخص خلال ساعة من ظهور الأعراض، موضحا أن الموت القلبي المفاجئ يبدأ باختلال في كهرباء القلب يعقبها توقف في عضلة القلب: "تنقسم إلى نوعين، تحت 35 سنة معظم الحالات اختلال كهربي في القلب أو تضخم في عضلة القلب".

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن القلب يعمل وفق دائرة ميكانيكية تسمى العضلة؛ وأخرى كهربائية، والتي تقوم بعمل تناسق بين نبضات القلب وحجراته المختلفة، مشيرا إلى أن القلب يبدأ في التشكل بالأسبوع الثالث في الرحم قبل أن يتشكل المخ بخاصية أوتوماتيكية.