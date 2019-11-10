محافظ أسيوط يشهد احتفالية مديرية الثقافة بالمولد النبوى الشريف

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، احتفالية مديرية الثقافة بأسيوط، بالمولد النبوى الشريف، بقناطر المجذوب الأثرية بحى غرب، بالتعاون مع منطقة آثار أسيوط، والهيئة القومية للتنشيط السياحى بالمحافظة.

حضر الاحتفالية، المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، ثم الاستماع إلى أيات من القرأن الكريم، ثم التواشيح الدينية للشيخ شحاتة الزاوي، أعقبها كلمة الداعية الإسلامية أمانى الليثى، التى تحدثت عن دروس مستفادة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفقرة "هذا هو الإسلام"، تقديم بعض أئمة الأوقاف بأسيوط، ولمحات من حياة الرسول وخلقه الكريم.

وأعلن محافظ أسيوط –خلال الاحتفالية– دعمه الكامل للحركة الثقافية والمواهب الشابة، فضلًا عن تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وفتح الأماكن الأثرية للمواطنين، وإقامة الفعاليات الفنية والثقافية بها، لإظهار جمالها، موجهًا التهنئة للشعب المصرى عامة، وشعب أسيوط خاصة، بمناسبة احتفالات المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل، أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة.

واختتم الحفل ببعض الفقرات الفنية لفرقة التنورة، ثم عرض لبعض الأغانى الدينية والابتهالات لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط، بقيادة المايسترو حسام حسنى.